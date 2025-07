„Sparkurs bei der Polizei fällt uns auf den Kopf“

Es gäbe aktuell „so viele Beamte wie noch nie, einen Überschuss an Polizeischülern“. Weswegen man in sechs Bundesländern die für Herbst angesetzten Grundausbildungskurse gestrichen hat. Unter anderem in Kärnten. In Wahrheit wohl eine Folge des Sparkurses – was offiziell aber nicht bestätigt wird.