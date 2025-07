„Als die Bühne brannte, haben wir geweint!“

„Wir haben den Rauch am Mittwoch schon von der Autobahn aus gesehen“, schildert Nina K. ihre Erinnerungen an den Brand auf dem Gelände des Tomorrowland-Festivals in Boom. Bereits zum siebenten Mal kommt sie mit einer großen Freundesgruppe nach Belgien, um gemeinsam mit Hunderttausenden anderen zu elektronischer Musik der besten DJs der Welt zu feiern. Am Mittwoch drohte der Traum jedoch zu platzen, denn aus noch unbekannter Ursache ging die Hauptbühne am – zum Glück – leeren Gelände in Flammen auf.