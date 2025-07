Schlägereien, Ego-Trip und eine Suff-Fahrt

Schlägerei in der Kabine

Während eines Testspiels gegen die Grasshoppers kam es zum Streit zwischen Trainer Huub Stevens und seinem Co Eddy Achterberg. Dieser artete in einer kurzen Kabinenschlägerei aus. Achterberg war seinen Job wenig später los und wurde kurzzeitig in der Scoutingabteilung des Klubs „geparkt“.