Die prägendsten Figuren aus 20 Jahren Dosen-Kick

„Jetzt nicht in den Fußball zu investieren, wäre ein Fehler.“ So erklärte Didi Mateschitz 2005 seinen Einstieg in Salzburg. Der 2022 verstorbene Unternehmer, der aus Red Bull ein Milliarden-Imperium formte, rettete die Austria vor dem finanziellen Kollaps. Als Gönner und Hauptsponsor ist er die mit Abstand prägendste Figur aus 20 Jahren Dosen-Kick. Seine finanziellen Mittel ermöglichten es Salzburg, die Rangordnung im österreichischen Fußball nachhaltig auf den Kopf zu stellen. Neben dem gebürtigen Steirer gab es aber weitere Protagonisten, die dem Verein ihren Stempel aufdrückten. Diese wollen wir im zweiten Teil unserer „Krone“-Serie zum 20-Jahr-Jubiläum des Einstiegs von Red Bull beleuchten: