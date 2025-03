Hat Todeslenker von Mannheim Tat exakt berechnet?

Nach der Todesfahrt in der Innenstadt von Mannheim haben die Ermittler weitere Details zu den Hintergründen bekannt gegeben. Demnach gibt es Anhaltspunkte, dass der 40-jährige Deutsche, der sein Auto in eine Menschengruppe gesteuert hatte und wenig später verhaftet wurde, eine psychische Erkrankung hat. Zudem war der Landschaftsgärtner den Behörden bereits in der Vergangenheit aufgefallen. Ein verdächtiger Zettel im Auto des Todeslenkers lässt eine genaue Tatplanung vermuten.