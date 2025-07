Bahnreisende brauchen im August starke Nerven

Zwei Stunden Zeitverlust

So werden die Züge zwischen Wien und Zürich ab Salzburg über Bischofshofen umgeleitet – und sind zwei Stunden länger unterwegs. Auch der Halt in Kufstein entfällt in beide Richtungen, dafür gibt es Stopps in Bischofshofen und in Schwarzach St. Veit. Und: alle zwei Stunden fahren Busse als Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Kufstein.