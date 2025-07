Stau-Bürgermeister teilen das gleiche Schicksal

„Bei uns ist es in den letzten drei Jahren richtig schlimm geworden“, so der Frasdorfer Bürgermeister Daniel Mair. Durch Baustellen auf der deutschen A8 wichen die Reisenden durch den Ort aus – wie in Golling. Vergangenen Woche kam es daher zu einem Austausch der beiden Bürgermeister gemeinsam mit Landesvertretern aus Bayern und Tirol. „Wir schauen oft neidisch nach Österreich. Wir haben in Deutschland keine Möglichkeit, um die Abfahrten zu sperren“, erklärt Mair.