„Ampel verursacht Stau wie bei einer Baustelle“

Auch am Tag mindestens zehn Minuten Zeitverlust

„In der Früh staut es sowieso und durch die neue Ampel in Muntigl kommen jetzt am Vormittag auch mindestens zehn Minuten Verzögerung dazu“, sagt Wolfgang Ehm, Kleinunternehmer aus Oberndorf. Er habe Kunden in der Stadt Salzburg und schaffe es oft nur mit großem Zeitverlust zurück in sein Geschäft. „Von Acharting bis Bergheim hat man jetzt einen schönen Hindernisparcours“, so der Unternehmer, denn: „Der Stau wurde von der Baustelle fließend in die neue Ampelanlage übergeleitet.“