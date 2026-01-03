Konkurrentin früh out: Scheib behält Rotes Trikot

Misolic startet mit einer Niederlage ins neue Jahr
Verpatzter Auftakt
Rückschlag für Alice Robinson! Die Topläuferin aus Neuseeland schied am Samstag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora früh aus. Damit behält ÖSV-Hoffnung Julia Scheib das Rote Trikot.
Auf dem Kurs ihres Trainers kam Robinson überhaupt nicht zurecht, im Mittelteil unterlief ihr dann ein Innenski-Fehler. Kurz darauf lag die Favoritin im Schnee, das Rennen war für sie früh zu Ende. Der nächste bittere Ausfall!
Scheib war in der Disziplinwertung mit 88 Punkte Vorsprung auf Robinson nach Slowenien gereist. Diesen kann sie nach dem Ausfall ihrer Konkurrentin nun ausbauen. Nach dem RTL in Kranjska Gora stehen noch vier Rennen in dieser Disziplin auf dem Programm.
