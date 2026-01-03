Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Kranjska Gora

Konkurrentin früh out: Scheib behält Rotes Trikot

Ski Alpin
03.01.2026 10:25
Alice Robinson liegt im Schnee.
Alice Robinson liegt im Schnee.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)

Rückschlag für Alice Robinson! Die Topläuferin aus Neuseeland schied am Samstag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora früh aus. Damit behält ÖSV-Hoffnung Julia Scheib das Rote Trikot.

0 Kommentare

Auf dem Kurs ihres Trainers kam Robinson überhaupt nicht zurecht, im Mittelteil unterlief ihr dann ein Innenski-Fehler. Kurz darauf lag die Favoritin im Schnee, das Rennen war für sie früh zu Ende. Der nächste bittere Ausfall!

Lesen Sie auch:
Julia Scheib
RTL in Kranjska Gora
LIVE: Enges Rennen! Julia Scheib mischt vorne mit
03.01.2026

Scheib war in der Disziplinwertung mit 88 Punkte Vorsprung auf Robinson nach Slowenien gereist. Diesen kann sie nach dem Ausfall ihrer Konkurrentin nun ausbauen. Nach dem RTL in Kranjska Gora stehen noch vier Rennen in dieser Disziplin auf dem Programm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.008 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.114 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
182.559 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Ski Alpin
Einmal auf dem Podest
Technik-Spezialistin beendet ihre Ski-Karriere
RTL in Kranjska Gora
„Zaghaft“, aber Julia Scheib in Lauerstellung
In Kranjska Gora
Konkurrentin früh out: Scheib behält Rotes Trikot
Olympiachance lebt
Italo-Superstar nach Mega-Crash zurück im Training
Entscheidung steht an
Oh Madonna! Darf ÖSV-Youngster beim Klassiker ran?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf