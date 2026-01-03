Italo-Superstar nach Mega-Crash zurück im Training

Riesentorlauftraining in Courmayeur

Erst im November, 237 Tage nach dem Sturz, stand die Italienerin erstmals wieder auf Skiern. Von Training war damals aber noch keine Rede. Das war erst jetzt ein erstes Mal möglich. Und was „Fede“ da in Courmayeur zeigte, war schon nicht von schlechten Eltern.