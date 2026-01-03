Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympiachance lebt

Italo-Superstar nach Mega-Crash zurück im Training

Ski Alpin
03.01.2026 10:20
Federica Brignone holte im Vorjahr die große Kristallkugel – kurz danach verletzte sie sich bei ...
Federica Brignone holte im Vorjahr die große Kristallkugel – kurz danach verletzte sie sich bei den italienischen Meisterschaften schwer.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Italo-Superstar Federica Brignone ist nach ihrem Mega-Crash zurück im Training.

0 Kommentare

Ende März jubelte Federica Brignone in Sun Valley über ihre zweite große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups. Nur wenige Tage später, am 3. April, stand die Karriere der 35-Jährigen nach einem schweren Sturz bei den italienischen Riesentorlaufmeisterschaften im Fassatal vor dem Aus. 

Nach einer Computertomografie im Spital von Trient wurde eine mehrfache Fraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes im linken Bein diagnostiziert. Zudem erlitt die Rossignol-Pilotin einen Kreuzbandriss, musste mehrfach operiert werden. 

Lesen Sie auch:
Federica Brignone gibt den Traum von Heim-Olympia noch nicht auf.
Zurück auf Skiern
Nach schlimmer Verletzung: Ski-Ass gibt nicht auf!
26.11.2025
Nach Horror-Verletzung
Brignone: Joggen? „Schaffe nicht mal 10 Minuten“
04.10.2025
Jetzt spricht Ski-Star
Horror-Diagnose: Brignone „brauchte das nicht“
04.04.2025

Riesentorlauftraining in Courmayeur
Erst im November, 237 Tage nach dem Sturz, stand die Italienerin erstmals wieder auf Skiern. Von Training war damals aber noch keine Rede. Das war erst jetzt ein erstes Mal möglich. Und was „Fede“ da in Courmayeur zeigte, war schon nicht von schlechten Eltern.

Comeback am Kronplatz?
Wann Italiens Ski-Superstar erstmals wieder im Weltcup antreten wird und wie es mit einer Qualifikation für ihr erklärtes Highlight – die Olympischen Heim-Spielen in Mailand/Cortina – aussieht, ist derzeit aber noch unklar. Italienischen Medien spekulieren aber schon mit einem Antreten beim Weltcup-Riesentorlauf am 20. Jänner am Kronplatz.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.008 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.114 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
182.559 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Ski Alpin
Einmal auf dem Podest
Technik-Spezialistin beendet ihre Ski-Karriere
RTL in Kranjska Gora
„Zaghaft“, aber Julia Scheib in Lauerstellung
In Kranjska Gora
Konkurrentin früh out: Scheib behält Rotes Trikot
Olympiachance lebt
Italo-Superstar nach Mega-Crash zurück im Training
Entscheidung steht an
Oh Madonna! Darf ÖSV-Youngster beim Klassiker ran?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf