Italo-Superstar nach Mega-Crash zurück im Training

Italo-Superstar Federica Brignone ist nach ihrem Mega-Crash zurück im Training.
Ende März jubelte Federica Brignone in Sun Valley über ihre zweite große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups. Nur wenige Tage später, am 3. April, stand die Karriere der 35-Jährigen nach einem schweren Sturz bei den italienischen Riesentorlaufmeisterschaften im Fassatal vor dem Aus.
Nach einer Computertomografie im Spital von Trient wurde eine mehrfache Fraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes im linken Bein diagnostiziert. Zudem erlitt die Rossignol-Pilotin einen Kreuzbandriss, musste mehrfach operiert werden.
Riesentorlauftraining in Courmayeur
Erst im November, 237 Tage nach dem Sturz, stand die Italienerin erstmals wieder auf Skiern. Von Training war damals aber noch keine Rede. Das war erst jetzt ein erstes Mal möglich. Und was „Fede“ da in Courmayeur zeigte, war schon nicht von schlechten Eltern.
Comeback am Kronplatz?
Wann Italiens Ski-Superstar erstmals wieder im Weltcup antreten wird und wie es mit einer Qualifikation für ihr erklärtes Highlight – die Olympischen Heim-Spielen in Mailand/Cortina – aussieht, ist derzeit aber noch unklar. Italienischen Medien spekulieren aber schon mit einem Antreten beim Weltcup-Riesentorlauf am 20. Jänner am Kronplatz.
