Austria Salzburg verspielt im Test Pausenführung

Der dritte Test auf die neue Saison gestern gegen Orban-Klub Puskás Akadémia war somit richtungsweisend. Die Violetten verloren nach einer 1:0-Pausenführung am Ende doch mit 1:3. „Leider war noch nicht so viel potenzielle Stammelf am Platz, weil wir auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten mussten“, sagte Sportboss Roland Kirchler nach der Partie. Der Tiroler merkte zudem an, dass das durchaus noch einige Wochen dauern könnte. „Es kann gut sein, dass auch im Cup noch nicht die Elf auftreten wird, mit der wir in die zweite Liga starten möchten“, sagte Kirchler.