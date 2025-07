Austria Salzburg testet Spieler von Ligakonkurrent

Um für das Zweitliga-Abenteuer gerüstet zu sein, will sich Austria Salzburg verstärken. Einige Spieler sind bereits fix in der Mozartstadt gelandet, ein paar sollen noch kommen. Einer davon könnte Tristan Schoppitsch sein. Der 18-Jährige steht aktuell noch bei Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt unter Vertrag, ist aber jetzt bei den Violetten in Salzburg auf Probe.