Historische Zibanejad-Gala bei NHL-Winter-Classic

Kein Erfolgserlebnis gab es für die Vancouver Canucks, die ohne den am linken Fuß verletzten Marco Rossi gegen die Seattle Kraken mit 3:4 nach Penaltyschießen den Kürzeren zogen. Der 24-jährige Vorarlberger hatte zuletzt bei der 3:6-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers am 30. Dezember einen Schuss geblockt und sich dabei eine Blessur zugezogen, die ihn aktuell zur Pause zwingt.