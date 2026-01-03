„Unsere Fans waren schon immer einzigartig“

Beim Club der Freunde des SC Rapid, der am 10. November 1951 gegründet wurde und einer der ältesten Fanclubs Europas ist, und dessen Obmann Martin Reiser ist Hofmann Stammgast. Erst im Oktober war der grün-weiße „Fußballgott“ mit Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft bei Rapid, im legendären Vereinslokal in Wien-Meidling bei einem Klubabend: „Dort gibt es einen Sessel, auf dem mein Name pickt, der nur für mich reserviert ist.“ Reiser sah am 10. November 1973 beim 3:1 gegen Austria Salzburg als 11-Jähriger sein erstes Rapid-Match auf der Pfarrwiese. Seitdem gibt es für ihn nur einen Verein. Der Burgenländer, der eine Spedition für Umzüge und Kunsttransporte hat, organisiert auch seit 1986 das Übersiedeln für Rapids Spieler und Trainer. Martin verwöhnt seine Kunden, hat dafür immer nur eine Bitte: „Ich möchte gerne das Dress, mit dem du dein erstes Spiel bestreitest.“ Mittlerweile hat er sehr zum Leidwesen seiner Frau fast 200 Dressen daheim.