Typisch Vorarlberg: „Bisch g‘rüscht?“

Etwas ernster und bewusster nimmt der Voradelberger sein g‘rüscht si bei Bedürfnissen und Aufgaben wahr, die sich aus dem Wandel der Jahreszeiten ergeben („I ha‘s Holz scho unter Dach – mir sind g‘rüscht für a Winter!“) oder auch aufgrund sich ändernder Lebensumstände, die nun bald auf ihn zukommen und auf welche er physisch und psychisch ausreichend vorbereitet zu sein meint („Nöchst Wocha fangen mr a baua. Mir sind g’rüscht!“).