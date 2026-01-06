Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Leitplanke gekracht

Polizei fand Alkolenker schlafend im Fahrzeug

Vorarlberg
06.01.2026 15:05
Ganz unfallfrei ging auch der Parkvorgang bei der Tankstelle in Trübbach nicht über die Bühne.
Ganz unfallfrei ging auch der Parkvorgang bei der Tankstelle in Trübbach nicht über die Bühne.(Bild: Kantonspolizei)

Etwas zu tief ins Glas geblickt hatte offenbar ein Pkw-Lenker, der am Montagabend auf der Schweizer Autobahn A13 von St. St. Margrethen in Richtung Chur unterwegs war. Nachdem er bei Buchs in die Leitplanke gekracht war, verließ er die Autobahn und schlief seinen Rausch zunächst im Auto aus. 

0 Kommentare

Ohne sich groß um den angerichteten Schaden auf der Autobahn zu kümmern, setzte der 38-Jährige seine Fahrt fort. Nachdem er die A13 bei Trübbach verlassen hatte, fuhr er zu einer Tankstelle, parkte den Pkw in entgegengesetzte Fahrtrichtung, rammte dabei einen Beleuchtungspfosten und schlief hinter dem Steuer ein.

Positiver Alkotest
Der Crash auf der Autobahn allerdings hatte die Polizei auf den Plan gerufen. Eine ausgerückte Patrouille traf den Mann schließlich schlafend im Auto an. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,27 mg/l auf. Den Führerschein musste der Schweizer deshalb noch an Ort und Stelle abgeben.

An der Leitplanke sowie am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken. Die Alkofahrt dürfte für den 38-Jährigen also noch ein teures Nachspiel haben. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-13° / -6°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-13° / -6°
Symbol wolkig
Dornbirn
-12° / -4°
Symbol wolkig
Feldkirch
-13° / -5°
Symbol wolkig

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.482 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.251 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.847 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Vorarlberg
Hilfe für Schüler
Rund 730.000 Euro Förderung für „Talente-Check“
In Leitplanke gekracht
Polizei fand Alkolenker schlafend im Fahrzeug
Küche in Flammen
Schwarzer Rauch aus Fenster: Wohnhaus evakuiert
„Ach, übrigens...“
Warum der Putin so grantig ist
Zehnter Saisonsieg
Pioneers gewinnen heißes Kellerderby gegen Haie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf