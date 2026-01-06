Polizei fand Alkolenker schlafend im Fahrzeug

Etwas zu tief ins Glas geblickt hatte offenbar ein Pkw-Lenker, der am Montagabend auf der Schweizer Autobahn A13 von St. St. Margrethen in Richtung Chur unterwegs war. Nachdem er bei Buchs in die Leitplanke gekracht war, verließ er die Autobahn und schlief seinen Rausch zunächst im Auto aus.
Ohne sich groß um den angerichteten Schaden auf der Autobahn zu kümmern, setzte der 38-Jährige seine Fahrt fort. Nachdem er die A13 bei Trübbach verlassen hatte, fuhr er zu einer Tankstelle, parkte den Pkw in entgegengesetzte Fahrtrichtung, rammte dabei einen Beleuchtungspfosten und schlief hinter dem Steuer ein.
Positiver Alkotest
Der Crash auf der Autobahn allerdings hatte die Polizei auf den Plan gerufen. Eine ausgerückte Patrouille traf den Mann schließlich schlafend im Auto an. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,27 mg/l auf. Den Führerschein musste der Schweizer deshalb noch an Ort und Stelle abgeben.
An der Leitplanke sowie am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken. Die Alkofahrt dürfte für den 38-Jährigen also noch ein teures Nachspiel haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.