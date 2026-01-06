Rund 730.000 Euro Förderung für „Talente-Check“

Ziel ist es, Jugendliche beim Übergang von der Pflichtschule in die weiterführende Ausbildung oder den Beruf optimal zu begleiten. Im Jahr 2026 wird der Talente-Check für rund 3100 Mittelschüler, 1000 Schüler der AHS-Unterstufen und 1000 Schüler der Polytechnischen Schulen angeboten werden.
Ins Leben gerufen wurde der „Talente-Check“ bereits im Herbst 2011. Für das Projekt, das von der Bildungsdirektion und dem BIFO (Beratung für Bildung und Beruf) vorangetrieben wird, stellt das Land Vorarlberg auch im Jahr 2026 wieder Fördermittel von bis zu rund 730.000 Euro zur Verfügung.
„Mit dem Talente-Check investieren wir in die künftigen Fachkräfte unseres Landes“, betont Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. „Jugendliche gewinnen wertvolle Erkenntnisse über ihre Fähigkeiten und Interessen – ein Gewinn für sie selbst, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft.“
Landesrätin Barbara Schöbi-Fink hebt die Bedeutung des Programms für die einzelnen jungen Menschen hervor: „Der Talente-Check ist ein äußerst wertvolles Instrument, das Schülerinnen und Schülern Orientierung gibt und sie auf ihrem Bildungsweg stärkt. Es geht darum, ihre individuellen Stärken sichtbar zu machen und sie gezielt bei der Wahl ihres weiteren Ausbildungswegs zu unterstützen.“
Eine aktuelle Evaluation der Fachhochschule Vorarlberg (im Auftrag des BIFO) bestätigt den Wert des Angebots: 96,2 Prozent der Eltern bewerten den Talente-Check als wichtig.
