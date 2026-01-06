Rund 730.000 Euro Förderung für „Talente-Check“

„Mit dem Talente-Check investieren wir in die künftigen Fachkräfte unseres Landes“, betont Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. „Jugendliche gewinnen wertvolle Erkenntnisse über ihre Fähigkeiten und Interessen – ein Gewinn für sie selbst, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft.“

Landesrätin Barbara Schöbi-Fink hebt die Bedeutung des Programms für die einzelnen jungen Menschen hervor: „Der Talente-Check ist ein äußerst wertvolles Instrument, das Schülerinnen und Schülern Orientierung gibt und sie auf ihrem Bildungsweg stärkt. Es geht darum, ihre individuellen Stärken sichtbar zu machen und sie gezielt bei der Wahl ihres weiteren Ausbildungswegs zu unterstützen.“