Schredderabfall geriet in Recyclingfirma in Brand
Feuer rasch gelöscht
Im Götzner Recyclingbetrieb hatte sich am Montagmittag Schreddermaterial entzündete. Die Florianijünger aus Götzis brachten das Feuer ziemlich rasch unter Kontrolle, indem sie über den Steiger einen Löschangriff von oben starteten. Gleichzeitig löschte ein Bodentrupp weiteres Material ab.
Bei Löschen des Brands waren die Götzner so schnell, dass die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften gar nicht mehr benötigt wurden. Sie brachen ihren Einsatz ab, bevor sie Götzis erreicht hatten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
