ÖSV-Youngster bekommt in Madonna zweite Chance

„Da muss sich keiner verstecken“

Den Feinschliff für den Slalom-Klassiker in den Dolomiten holte sich Jakob in den letzten zwei Tagen im Kühtai beim Training mit der Weltcupgruppe um Johannes Strolz. „Mittlerweile kenne ich ja bereits alle und es ist nicht so, dass man da ins kalte Wasser geworfen wird“, erzählt der gelernte Maurer. „Es ist schon cool, wenn man den direkten Vergleich mit diesen Läufern hat und eine lässige Abwechslung. Wobei ich auch sagen muss, dass wir in der Europacupgruppe ein tolles Niveau haben und sich im Vergleich keiner verstecken muss.“