Morgenmensch Greber

ÖSV-Youngster bekommt in Madonna zweite Chance

Vorarlberg
06.01.2026 18:55
Jakob Greber gab zuletzt in Alta Badia sein Weltcupdebüt.
Jakob Greber gab zuletzt in Alta Badia sein Weltcupdebüt.

Die Rückenprobleme von Adrian Pertl, Slalom-Vizeweltmeister von 2021 in Cortina, sind zwar besser geworden – auf einen Start beim Nachtslalom von Madonna (It) verzichtet der 29-jährige Kärntner sicherheitshalber aber noch. Damit bekommt der Vorarlberger Jakob Greber, der zuletzt in Alta Badia (It) sein Weltcupdebüt gab, eine weitere Chance. 

„Eigentlich bin ich ja ein Morgenmensch“, gesteht Jakob Greber vor dem Nachtslalom in Madonna di Campiglio (It) am Mittwoch (18 bzw. 21 Uhr live in ORF 1). „Wenn ich es mir aussuchen kann, fahre ich schon lieber am Tag.“ Die Vorfreude auf seinen zweiten Weltcupstart schmälert das beim Mellauer nicht. „Ich denke, dass das Rennen etwas ganz Besonderes ist und am Abend auch richtig was los sein wird.“

Keine Premiere
Für den 22-Jährigen ist es übrigens nicht der erste Flutlicht-Slalom: „Bereits bei der Junioren-WM 2024 sind wir am Abend gefahren.“ Wobei die Erinnerungen an das Rennen in Morzine (Fra) nicht die besten sind – schied der Heeressportler dort doch schon in Lauf eins aus.

Bronze bei Junioren-WM
ÖSV-Youngster widmete Medaille verstorbenem Opa
„Da muss sich keiner verstecken“
Den Feinschliff für den Slalom-Klassiker in den Dolomiten holte sich Jakob in den letzten zwei Tagen im Kühtai beim Training mit der Weltcupgruppe um Johannes Strolz. „Mittlerweile kenne ich ja bereits alle und es ist nicht so, dass man da ins kalte Wasser geworfen wird“, erzählt der gelernte Maurer. „Es ist schon cool, wenn man den direkten Vergleich mit diesen Läufern hat und eine lässige Abwechslung. Wobei ich auch sagen muss, dass wir in der Europacupgruppe ein tolles Niveau haben und sich im Vergleich keiner verstecken muss.“ 

Morgenmensch Greber
ÖSV-Youngster bekommt in Madonna zweite Chance
