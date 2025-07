Landesweite Kontrollen: Viele Alko-Lenker über 50

Drogenlenker zwischen 19 und 25

Unrühmlicher Spitzenreiter: Im Bezirk Neusiedl am See stoppte die Polizei einen 27-Jährigen mit knapp 1,5 Promille hinter dem Lenkrad. Bei zwei Autofahrern ist der Konsum von Suchtmitteln festgestellt worden. „Beide Lenker waren in einem beeinträchtigten Zustand“, heißt es. Das Fazit der Kontrollen bestätigt den bundesweiten Trend: Während Alkohol am Steuer vorwiegend ältere Generationen betrifft, handelt es sich bei Drogenlenkern meist um die Altersgruppe zwischen 19 und 25 Jahren.