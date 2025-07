Beeindruckend! Kein Geld, aber viele Tore

Der letzte Aufstieg aus der 2. Klasse 2012 war für die SG Gitschtal noch glücklich – per Losentscheid des Fußballverbandes ging’s rauf. Diesmal war der Meistertitel in der 2. Klasse A völlig verdient. Alleine die Zahlen sprechen für sich. So blieb man als einziges Team neben Velden II die gesamte Saison unbesiegt, wurde daher auch von der „Krone“ zu Kärntens Team des Jahres gekürt.