Finale für ÖTV-Ass Joel Schwärzler

Ländle-Ass Joel Schwärzler steht im Finale des mit 30.000 Dollar dotierten ITF-M25-Turnier in Bastia-Lucciana auf der französischen Insel Korsika. Der Harder hatte es im Halbfinale mit Facundo Juarez (ATP-555) zu tun, besiegte den Italiener nach 1:58 Stunden Spielzeit in drei Sätzen mit 4:6, 6:2 und 6:0. Der 19-jährige Schwärzler (ATP-388) hatte nur im ersten Durchgang leichte Probleme, wurde dann aber von Spiel zu Spiel sicherer und kämpfte sich verdient in das Endspiel.