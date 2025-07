Jannis Peter kletterte bei Ö-Tour unter Top-10

In einer Schlacht der weltbesten Bergfahrer war es der Jannis Peter, der für das Team Vorarlberg nach drei ganz starken ersten Tagen noch einen drauflegte. Nach aufopferungsvoller Vorarbeit von Teamkollege Colin Stüssi konnte sich Peter in der finalen Phase am Spitzenteam festbeißen, mit 1:04 Minuten Rückstand auf den Etappensieger und Gesamtführenden Isaac Del Toro (Mex) kam der 24-Jährige als Achter ins Ziel und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Platz neun. Zudem kämpft Emanuel Zangerle weiterhin um die Bergwertung, musste die Führung aber gestern an Nicolas Vinokurov (Kas) abgeben. „Wenn man mit den besten World Tour Fahrern mithalten kann, dann darf man sagen, es passt“, meinte Peter nach seiner Top-Leistung, „es war das Maximum, was physisch möglich war. Mein Aufbau hat heuer super hingehauen. Das stimmt mich zuversichtlich für die letzte Etappe in der Heimat!“