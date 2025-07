Team Vorarlberg will nicht auf den Boden gehen

„Alle sind gesund angekommen, alle sieben Fahrer sind fit. Das war in den letzten Jahren nicht immer so“, sagt Team Vorarlberg-Manager Thomas Kofler nach der gestrigen Ankunft in Steyr, wo heute die prestigeträchtige Österreich-Tour startet. Die Vorzeichen für die Ländle-Profis stehen also nicht schlecht, der Plan für den Start ist auch klar. „Nur nicht auf den Boden gehen in den ersten zwei Etappen, Stürze sind verboten!“, stellt Kofler klar, „es ist klar, dass wir bei dieser Tour nicht die Hauptrolle spielen werden. Darum dürfen wir am Anfang nicht zu viel Zeit auf die Spitzengruppe verlieren. Wenn wir es gut in die Berge schaffen, ist vielleicht etwas möglich. Das Wetter soll trocken sein heute und morgen, das ist kein Nachteil für uns.“