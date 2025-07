Team Vorarlberg glänzte auch am dritten Tag

Auch am dritten Tag der 74. Tour of Austria zeigte sich das Team Vorarlberg wieder bärenstark! Wie schon bei den ersten beiden Etappen waren auch auf dem Weg auf den Gaisberg wieder zwei Ländle-Profis in der Ausreißergruppe zu finden. Erneut sehr erfolgreich – Emanuel Zangerle holte sich im Zweikampf um das Bergtrikot mit Nicolas Vinokurov (Kas/Team Astana) zwei Bergwertungen und behielt damit mit zwei Punkten die Führung. Teamkollege Alexander Konychev, der Zangerle auf den Berg pushte, holte sich zwei Sprintwertungen.