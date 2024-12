„Die Behörden fangen Männer für den Krieg“

Wie n-tv am Mittwoch online berichtete, würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rekrutierungsbüros öffentliche Orte wie Nachtclubs oder Konzerte aufsuchen und dort systematisch Männer im wehrpflichtigen Alter festnehmen. Einige würden dann direkt in militärische Ausbildungslager gebracht werden, heißt es. In größeren Städten tauschen sich Ukrainer dem Bericht nach bereits in Chats aus, ob und wo die Behörden derzeit unterwegs sind.