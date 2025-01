Schwarzstraße: Stift Admont drückt aufs Tempo

Was am Areal nun geplant ist

Neben rund 130 Wohnungen, die teils in Alt- und in Neubau entstehen, kommt Richtung Schwarzstraße Gewerbe mit Büroflächen. Auch der Kindergarten mit vier Gruppen bleibt Teil des Zukunftskonzeptes. Die Kapelle wird zur Gastro-Zone mit Terrasse Richtung Salzach.