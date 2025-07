Karlich und Reiler auf Suche nach dem Traummann

TV-Stars auf der Theaterbühne

Ab 5. September mimen sie in „Die Märchenprinzen“, einem Austro-Musical von Florian Danklmaier und Harald Buresch in der „Red Box“, in Reilers Heimatstadt Mödling, zwei beste Freundinnen. Karlich spielt darin eine Neo-Single-Frau, eigentlich auch happy damit, deren Freundin (gespielt von Reiler) das nicht wahrhaben will. Also wird eine private Castingshow organisiert. „Wir freuen uns beide schon sehr darauf. Vor allem ist es auch eine Abwechslung zu unseren täglichen Berufen“, so Reiler im Gespräch mit der „Krone“.