Unmut über Öffnungszeiten im Outletcenter Parndorf

Und wann bitte soll die Mitarbeiterin schlafen?

„Wir sind echt am Limit“, sagt eine Shop-Betreiberin, die anonym bleiben möchte. Sie will notiert haben: „Schlafen ist bei diesen Herrschaften wohl überbewertet. Was ist denn das für eine kapitalistische Idiotie?“ Sie rechnet nach: Vor 23.30 Uhr kommt die Mitarbeiterin nicht aus dem Geschäft. Dann fährt sie mit dem Auto eine Stunde und 20 Minuten heim nach Ungarn. Am nächsten Tag hat sie um 8.45 Uhr wieder im Geschäft zu stehen. „Wenn die Dollarzeichen in den Augen der Bosse mehr wiegen als die Ruhepausen und das Familienleben der Angestellten, dann habe ich entschieden was dagegen.“