Bremse versagte: Auto mit vier Insassen abgestürzt

76-Jährige schwer verletzt in Klinik gebracht

Beim Absturz wurde der Vater des Lenkers schwer verletzt und in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die Frau und die Mutter wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. „Der Lenker gab an, nicht verletzt worden zu sein“, so die Ermittler.