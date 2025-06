Große Mehrheit will Trinkgeld steuerbefreit sehen!

Preis-Leistungs-Qualität als wichtigster Grund für Unzufriedenheit

Am häufigsten ärgern sich Gäste in der Gastronomie über ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis (33%), gefolgt von mangelhafter Qualität bei Speisen und Getränken (27%) und unfreundlichem oder schlechtem Service (25%). Ein Drittel der Österreicher hat den Eindruck, dass die Servicequalität in den letzten Jahren nachgelassen hat – deutlich mehr als in der Schweiz oder Deutschland, wo nur je ein Viertel so denkt. Trotz gelegentlichem Ärger bleibt der Ton in den heimischen Gaststätten meist freundlich – oder ganz aus. In Schnitt äußern Herr und Frau Österreicher nur rund zweimal im Jahr einen kritischen Hinweis und nur einmal eine deutliche Beschwerde.