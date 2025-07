In Saalfelden beginnt eine neue Football-Ära

Samstag (16) bestreitet Salzburgs zweites Football-Team sein erstes Heimspiel am SK-Platz in Saalfelden. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, strahlt Pinzgau-Obmann Dominic Strassegger. Das Aufeinandertreffen heute (Schüler und Studenten haben freien Eintritt) und am 19. Juli (freier Eintritt für alle Einsatzkräfte) gegen die Woodquarter Wolves haben Auswirkungen für die Zukunft. Um nämlich in das Ligasystem der Austrian Football League einsteigen zu dürfen, muss man gewisse Regularien erfüllen, wie der Obmann erklärt: „Man muss vor allem Testspiele bestreiten und damit zeigen, dass auch Interesse da ist.“ Apropos Interesse: Wer sich als Footballer versuchen will, hat gleich im Anschluss die Chance dazu.