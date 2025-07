Höllwart: „Dem Knie die nötige Zeit geben“

Muskeln aktivieren und das Gehen wieder lernen – das steht bei Maria Höllwart derzeit am Tagesprogramm. Die Judoka verletzte sich vor rund einem Monat schwer, zog sich in Spanien einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. „Ich wollte angreifen und dann hat es eigentlich schon geknackst“, erinnert sich die Pongauerin. Umgehend flog sie zurück in die Heimat und wurde in Linz operiert.