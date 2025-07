Rehman zum Saisonkehraus am anderen Ende der Welt

In Australien geht der Salzburger als großer Favorit in das Turnier. „Immerhin bin ich ja als Nummer eins gesetzt. Von dem her ist das Ziel eigentlich schon der Turniersieg“, nimmt er einen positiven Saisonabschluss ins Visier. Mit 39 Jahren zählt Rehman im internationalen Squash-Sport zu den erfahrensten Athleten. Reisen wie jene nach „Down Under“ machen ihn aber keineswegs müde. Im Gegenteil, peilt er doch weitere große Ziele an. „Ich will zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Das wäre schon brutal“, träumt Rehman. 2026 sollen die Kriterien für eine mögliche Quali feststehen. „Dann sehen wir, wie realistisch das ist.“