Lustenau im Aufwind – Wacker souverän unterwegs

Der FC Lustenau ist in der Regionalliga West derzeit nicht zu stoppen! Auch im Auswärtsspiel gegen Reichenau konnte man einen 4:1-Sieg einfahren. Weiter souverän unterwegs ist Wacker Innsbruck. Im Spitzenspiel in Dornbirn setzte sich die Siller-Elf mit 3:0 durch. Den Meistersekt kann man eigentlich schon kaltstellen. Die Highlights gibt es im Video.