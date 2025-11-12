Wirt: „Erste Weihnachtsfeiern schon im Oktober“

„Wir veranstalten zumindest 50 Weihnachtsfeiern, auch bei uns finden Feste noch im Jänner statt“, erzählt Martin Filippitsch, der den „Pumpe“ heuer neu übernommen hat. Aufgetischt wird im Bierlokal vor allem Gulasch, Wiener Schnitzel oder Burger. „Eines möchte ich auch sagen: Die Handys sind an diesem Abend nicht wichtig, in allen Firmen gibt es viel zu besprechen. Auch dafür ist das Weihnachtsfest da.“