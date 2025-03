Bankomaten gesprengt, weil Familie bedroht wurde

Acht Vorstrafen, sechs davon einschlägig, hat ein Holländer (28) aus Almere in seinem Heimatland angesammelt. Doch am Dienstag fasste er am Landesgericht Linz seine erste längere Haftstrafe aus. Dem ehemaligen selbstständigen Feuerwerksverkäufer wurde zur Last gelegt, in zwei Touren gleich vier Bankomaten gesprengt zu haben.