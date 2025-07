Tage des Lesens

„Es gibt vielleicht keine Tage unserer Kindheit, die wir so voll erlebt haben wie jene, die wir glaubten verstreichen zu lassen, jene nämlich, die wir mit einem Lieblingsbuch verbracht haben.“ So beginnt ein kleiner, herrlicher Essay von Marcel Proust (1871 – 1922), der von den Stunden, den Tagen des Lesens handelt. Darin beschreibt er auf unglaublich charmante Weise und als ein hochgenauer Beobachter die Umstände des Lesens. Das, was während der Lektüre um einen herum passiert. „(...) die störende Biene oder der lästige Sonnenstrahl, die uns zwangen, den Blick von der Seite zu heben oder den Platz zu wechseln; die für die Nachmittagsmahlzeit mitgegebenen Vorräte, die wir unberührt neben uns auf der Bank liegen ließen, (...)“.