Land- und Ortsbus, oh Schreck!

Versuchen Sie mal an so einer beruhigten Straße, die, sagen wir, in Richtung Bahnhof führt, voranzukommen. Zum Glück bin ich geduldig. Aber der Geduldsfaden reißt, wenn ich sehe, dass in einem Gelenkbus gerade mal zwei Nasen sitzen. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun. Was ärgere ich mich über leere Kolosse, die durch die Straßen kriechen!