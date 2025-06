Dark Romance

Lesen Sie das nicht oder noch nicht? Ich habe in so ein Machwerk hineingeschaut. Die Autorin nennt sich Alessia Gold und ist derzeit die erfolgreichste in diesem Genre. Ihr Buch „Sinister Crown“ lässt sich wie folgt zusammenfassen: Ein mysteriöser Prinz und seine zwei knackigen Leibwächter, die ihren Spaß mit einem betäubten Mädchen haben. Die Erzählerin rutscht da mitten hinein, wird sexuell abhängig von dem dubiosen Prinzen.