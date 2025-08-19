Pkw-Lenker kracht gegen Schranken vor Parkplatz

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit kracht in der Nacht auf Dienstag in Lustenau ein Pkw-Lenker gegen den Schranken am Parkplatz eines Supermarkts. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt und mussten ins Dornbirner Stadtspital gebracht werden.
Weshalb der Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wird derzeit noch von der Polizei untersucht. Fakt ist, dass die Beamten am Unfallort eine rund 70 Meter lange Bremsspur feststellten. Der Lenker durfte also mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.
Als der Schranken am Supermarkt-Parkplatz der Fahrt ein jähes Ende bescherte, war die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Fahrzeug massive beschädigt wurde. Die Windschutzscheibe wurde komplett zerstört, der Pkw musste abgeschleppt werden.
