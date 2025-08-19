Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrprüflingsabzocke

Deal zwischen Richtern und Sachverständigen?

Vorarlberg
19.08.2025 16:52
Wer in Vorarlberg einen Führerschein haben will, muss damit rechnen, mehr als einmal bei der ...
Wer in Vorarlberg einen Führerschein haben will, muss damit rechnen, mehr als einmal bei der Prüfung antreten zu müssen.(Bild: Stockfotos-MG - stock.adobe.com)

Die grüne Abgeordnete zum Nationalrat, Nina Tomaselli, will in einer parlamentarischen Anfrage der hohen Durchfallsquote bei Fahrprüfungen in Vorarlberg auf den Grund gehen. Unterdessen reagierte das Oberlandesgericht Innsbruck auf den üblen Verdacht, der im Raum steht.  

0 Kommentare

In der Causa um einen kleinen Klüngel aus Sachverständigen, die Vorarlberger Fahrschülerinnen und Fahrschüler absichtlich durch die Fahrprüfung rasseln lassen sollen, kommt neuerlich Bewegung: Die Grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli stellt im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage einen unschönen Zusammenhang her zwischen prüfenden Richtern und bestellten Sachverständigen. Der Verdacht bezieht sich auf die auffällig häufige Bestellung eines bestimmten Sachverständigen, der hauptberuflich für das Amt der Vorarlberger Landesregierung arbeitet.

Als Sachverständiger soll er seine Expertise in Prozessen rund um Kfz-Zulassungen beisteuern. Sachverständige werden unter anderen von Richtern bestellt. Und Richter wiederum werden als Prüfer bei den Führerscheinkandidaten eingesetzt – eine bezahlte Tätigkeit. Die Frage ist also, ob dieser eine Sachverständige im Vergleich zu seinen ebenso kompetenten Kollegen besonders häufig eingesetzt wurde – nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere“. Das will Tomaselli nun herausfinden, scheinbar ist die Datenlage dazu aber nicht besonders übersichtlich.

Bereicherung auf Kosten der Prüflinge?
Kern der Sache ist natürlich, ob sich dieser Kreis an den Fahrschülern bereichert hat, indem dessen Mitglieder die Kandidaten und Kandidatinnen systematisch mehrfach antreten ließen. Immerhin soll so manch ein Prüfer durch die Nebentätigkeit einen jährlichen Zuverdienst von über 20.000 Euro lukriert haben.

Lesen Sie auch:
Hohe Durchfallquote: Führerscheinprüfungen im Ländle sind keine Selbstläufer.
Christof Bitschi:
„Fahrschüler haben Recht auf faire Fahrprüfung“
13.08.2025

Überprüfungen am Gericht laufen
Das Oberlandesgericht reagierte am Dienstag auf die neuesten Entwicklungen in der Causa und ließ wissen, dass „aktuell im Sprengel des Landesgerichts Feldkirch keine Richterin und kein Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit als Fahrprüferin oder Fahrprüfer tätig ist.“ Und zu dem erwähnten Sachverständigen hieß es vonseiten des Gerichts: „Insoweit als Vorwürfe gegen den Kfz-technischen Sachverständigen im Raum stehen, wurden bereits Schritte zur Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit eingeleitet.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 26°
Symbol wolkig
Bludenz
15° / 29°
Symbol wolkig
Dornbirn
16° / 28°
Symbol wolkig
Feldkirch
14° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.882 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
168.453 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.644 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3090 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Mehr Vorarlberg
Fahrprüflingsabzocke
Deal zwischen Richtern und Sachverständigen?
Fahndung läuft
Großeinsatz: Postfiliale in Vorarlberg überfallen
Für den guten Zweck
Extremschwimmer Gilson durchquert den Bodensee
Kontrolle verloren
Pkw-Lenker kracht gegen Schranken vor Parkplatz
Raser gestoppt
Polizei kassiert drei Bikes und einen Pkw ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf