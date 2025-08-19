Deal zwischen Richtern und Sachverständigen?

Als Sachverständiger soll er seine Expertise in Prozessen rund um Kfz-Zulassungen beisteuern. Sachverständige werden unter anderen von Richtern bestellt. Und Richter wiederum werden als Prüfer bei den Führerscheinkandidaten eingesetzt – eine bezahlte Tätigkeit. Die Frage ist also, ob dieser eine Sachverständige im Vergleich zu seinen ebenso kompetenten Kollegen besonders häufig eingesetzt wurde – nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere“. Das will Tomaselli nun herausfinden, scheinbar ist die Datenlage dazu aber nicht besonders übersichtlich.