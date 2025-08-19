Polizei kassiert drei Bikes und einen Pkw ein

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung in Damüls, Fontanella und Faschina (Großes Walsertal) zogen die Beamten am Donnerstag und Freitag gleich mehrere Verkehrsteilnehmer wegen teils massiver Geschwindigkeitsübertretungen aus dem Verkehr.
Die vier Raser – drei Biker und ein Pkw-Lenker – waren so schnell unterwegs, dass die Polizei ihre Fahrzeuge beschlagnahmte. Insgesamt kassierten die Ordnungshüter neun Führerscheine ein.
Zu den Spitzenreitern in Sachen Geschwindigkeitsübertretung zählten zwei deutsche Motorradfahrer. Sie wurden im Ortsgebiet von Damüls erwischt, als sie mit 116 bzw. 119 Kilometern pro Stunde durch die 50er-Zone bretterten. Getoppt wurde das Messergebnis von einem einheimischen Biker, der in Faschina in einem auf 50 km/h beschränkten Bereich mit 158 Sachen unterwegs war.
Im selben Abschnitt ging der Exekutive auch ein deutscher Pkw-Lenker ins Netz. Der Mann hatte es offenbar ebenfalls besonders eilig – bevor die Beamten ihn aus dem Verkehr zogen, zeigte deren Messgerät immerhin 124 km/h an.
Alle vier Verkehrsteilnehmer müssen neben der vorläufigen Fahrzeug- und Führerscheinabnahmen auch mit Strafverfahren bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften rechnen, ließ die Polizei wissen. Die Exekutive wies zudem darauf hin, dass im Interesse der Sicherheit aller jederzeit mit entsprechenden Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu rechnen sei.
Kommentare
