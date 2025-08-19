Polizei kassiert drei Bikes und einen Pkw ein

Zu den Spitzenreitern in Sachen Geschwindigkeitsübertretung zählten zwei deutsche Motorradfahrer. Sie wurden im Ortsgebiet von Damüls erwischt, als sie mit 116 bzw. 119 Kilometern pro Stunde durch die 50er-Zone bretterten. Getoppt wurde das Messergebnis von einem einheimischen Biker, der in Faschina in einem auf 50 km/h beschränkten Bereich mit 158 Sachen unterwegs war.