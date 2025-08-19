Vorteilswelt
Beim SC Röthis

Ein Topscorer mit viel Charakter

Vorarlberg
19.08.2025 07:55
Stürmer Arbnor Rexhaj (l.) ist für viele Tore der Röthner verantwortlich.
Stürmer Arbnor Rexhaj (l.) ist für viele Tore der Röthner verantwortlich.(Bild: Tröster Andreas)

Arbnor Rexhaj ist oft die Lebensversicherung des SC Röthis. Zwei Tore erzielte der Stürmer beim Auftaktmatch gegen Admira Dornbirn. Und glänzt nebenbei auch noch mit einem vorbildlichen Charakter.

Als der SC Röthis im Vorjahr aus der Regionalliga West abgestiegen ist, erzielte deren Topstürmer Arbnor Rexhaj 14 Treffer. Und im Jahr davor auch schon sieben. Am 26-Jährigen, der im Sommer 2022 von seinem Stammklub FC Götzis zu den Vorderländern wechselte, lag es nicht, dass der Klassenerhalt verfehlt wurde. Bislang traf der Stürmer in seiner Karriere schon 186 Mal ins Tor der Gegner.

Kein Wunder, dass es viel Lob vom sportlichen Leiter der Röthner, Christoph Stückler, gibt: „Er ist ein toller Spieler, auch menschlich ein großartiger Typ. Körperlich ist er nicht der stärkste, aber weiß sehr gut, was man als Stürmer zu tun hat.“

Im Topspiel der Eliteliga gegen die Admira traf der Bankangestellte zweimal und war beim 3:1 einer der Väter des Erfolgs. Dabei hatte er in der heurigen Transferzeit andere Angebote am Tisch liegen. „Es gab für mich keinen Grund zu wechseln. Röthis ist ein familiärer Verein, ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Rexhaj, dessen Vater aus dem Kosovo stammt und vor 40 Jahren nach Vorarlberg übersiedelt ist. „Meine Stärken sind Ehrgeiz und Schnelligkeit“, sagt Rexhaj, der bislang nur für zwei Vereine – Götzis und Röthis – spielte.

Mit dem starken Stürmer zählen die Vorderländer zu den Aufstiegsfavoriten in die Westliga neu: „Wir haben eine starkes Kollektiv, wir können das schaffen“, so Rexhaj abschließend. 

Elred Faisst
Elred Faisst
Vorarlberg
