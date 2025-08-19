Ein Topscorer mit viel Charakter

Im Topspiel der Eliteliga gegen die Admira traf der Bankangestellte zweimal und war beim 3:1 einer der Väter des Erfolgs. Dabei hatte er in der heurigen Transferzeit andere Angebote am Tisch liegen. „Es gab für mich keinen Grund zu wechseln. Röthis ist ein familiärer Verein, ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Rexhaj, dessen Vater aus dem Kosovo stammt und vor 40 Jahren nach Vorarlberg übersiedelt ist. „Meine Stärken sind Ehrgeiz und Schnelligkeit“, sagt Rexhaj, der bislang nur für zwei Vereine – Götzis und Röthis – spielte.