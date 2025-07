Gefährliche Chemikalien in vielen Sommerschuhen

Tatsächlich waren im aktuellen Test von Global 2000 und der Arbeiterkammer Oberösterreich 19 Modelle mit gefährlichen Chemikalien, bekannt als Substances of Very High Concern (SVHC), belastet. Zwei hätten in Europa erst gar nicht verkauft werden dürfen. Abhilfe kann die App „Scan4Chem“ schaffen. Hier kann man bei Herstellern und Händlern rasch anfragen, ob ein Produkt SVHC enthält. „Scannen Sie so viele Produkte wie möglich, um den Unternehmen zu zeigen, dass wir Verbraucher:innen sichere Produkte wollen!“, rief Global 2000 auf.