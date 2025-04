Was auf unsere Haut kommt, ist nicht immer harmlos

Mehr Allergie-Risiko durch Duftstoffe

Auffällig: In den Lotionen mit hormonähnlichen Substanzen fanden sich häufig auch vergleichsweise viele allergieauslösende Duftstoffe. Das bedeutet nicht nur ein höheres Risiko für sensible Haut, sondern auch einen klaren Minuspunkt in der Bewertung.