37-Jähriger ging in Badesee plötzlich unter

Der 37-Jährige war am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in den Baggersee in Regau gesprungen. Er tauchte zehn bis 20 Meter weit unter Wasser, bevor er wieder an die Oberfläche kam und Richtung einer Holzbadefläche schwamm. Kurz vor der künstlichen Insel ging der Mann aber plötzlich unter.