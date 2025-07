„Ohne gute Stromnetze gibt es keine Energiewende“

Mehr als 18.000 Kilometer lang ist das Stromnetz der Netz GmbH. Es umfasst 28 Umspannwerke, 46 Umspannstationen und mehr als 5000 Trafostationen, die die Energie in der Haushalte und Unternehmen bringen – und auch wieder retour. „Da hat sich die Stromversorgung geändert, früher ist es nur in eine Richtung geflossen“, berichtet Christina Staude, Geschäftsführerin der Salzburg Netz GmbH. Deswegen werden auch neue Umspannwerke benötigt. Jene in Dienten und Flachgau werden heuer noch fertig, ein neues Werk in Anthering ist in Planung.