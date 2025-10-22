Salzburg sucht nach neuem Christkind und Engerln

Was wäre der Christkindlmarkt ohne Christkind und Engerl? Um diese Tradition in Salzburg aufrechtzuerhalten, werden auch heuer drei Mädchen gesucht, die in der Vorweihnachtszeit in eine neue Rolle schlüpfen wollen. Bewerbungen sind noch bis 7. November möglich.
Am 20. November öffnet der Christkindlmarkt in Salzburg bereits zum 51. Mal seine Pforten in der Altstadt. Klar, dass es auch heuer wieder ein Christkind und Engerl geben wird. Schließlich gehört das in Salzburg seit 1974 zumBrauchtum. Interessierte Mädchen können sich ab sofort bewerben.
Dabei sollten die Kandidatinnen keine Scheu haben, kurze Texte vor vielen Menschen vorzutragen. Auch schauspielerisches Talent und Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht.
Der erste Auftritt des neuen Teams findet dann am 30. November – dem ersten Adventsonntag – statt. Die Gewinnerinnen bekommen dafür eine kleine Aufwandsentschädigung, Einkaufsgutscheine, ein Fotoshooting, Auftritte in Werbespots sowie ein Medientraining.
