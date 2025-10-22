Salzburg sucht nach neuem Christkind und Engerln

Am 20. November öffnet der Christkindlmarkt in Salzburg bereits zum 51. Mal seine Pforten in der Altstadt. Klar, dass es auch heuer wieder ein Christkind und Engerl geben wird. Schließlich gehört das in Salzburg seit 1974 zumBrauchtum. Interessierte Mädchen können sich ab sofort bewerben.