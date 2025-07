Türkei: Festnahmen wegen Mohammed-Karikatur

Zusammenstöße zwischen Polizei und wütendem Mob

Die Karikatur hat auch zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt. Mehrere Dutzend wütende Demonstranten griffen nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen das Magazin am Montagabend eine Bar im Zentrum Istanbuls an, die oft von „Leman“-Mitarbeitern besucht wird, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Dabei kam es zu Handgemengen mit der Polizei. Die Handgreiflichkeiten arteten rasch in Zusammenstöße mit 250 bis 300 Beteiligten aus.